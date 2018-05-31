قيادة السلطة المحلية بلحج تنظم أمسية رمضانية في القبيطة [31/مايو/2018] لحج - سبأ:

عقدت بمديرية القبيطة بمحافظة لحج أمسية رمضانية، نظمتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تحت شعار " على خطى الرئيس الشهيد صالح الصماد يداً تبني ويداً تحمي".



وفي الأمسية أشاد محافظ لحج أحمد حمود جريب بصمود أبناء مديرية القبيطة وكافة مديريات محافظة لحج وثباتهم في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.



وأشار في الأمسية التي حضرها وكيل وزارة السياحة إياد الشوافي ومدير أمن لحج العميد محمد صالح العطري ومدير مديرية القبطية ومدير مديرية المسيمير وقيادة السلطة المحلية بمديرية القبيطة والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والتربوية، إلى أن أبناء محافظة لحج سيظلون أوفياء للرئيس الشهيد صالح الصماد.



وشدد محافظ لحج على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتلاحم والاصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال .



وقال " إن أبناء المحافظات الجنوبية لديهم قضية عادلة ولا يمكن تجاوزها أو إنكار مظلوميتهم" .. مشيراً إلى أن أبناء لحج يتعرضون لحرب استنزاف غير مسبوقة من قبل قوى الغزو والعدوان بذريعة القضية الجنوبية.



ولفت إلى أن ما يحدث لأبناء الصبيحة ويافع في معركة الساحل الغربي حرب تصفية واستنزاف لا حدود لها.. معتبر ذلك مؤامرة تستهدف القضية الجنوبية وأبناء المحافظات الجنوبية.



وقال المحافظ جريب " لحج تعد مخزن بشري للجنوب، ويتعرض هذا المخزن البشري للاستنزاف الذي يشكله أبناء الصبيحة ويافع والمديريات الأخرى ممن وقعوا في فخ العدوان وتحولوا إلى أدوات موت في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل".



وأضاف " كان الأحرى بتلك المجاميع التي تساق إلى الموت منكبة على وجهها من قبل الإمارات، أن تحمي عدن التي تشهد إنفلات أمني غير مسبوق، إن كانت فعلاً تريد أن تخدم الجنوب، لكنهم تحولوا إلى أدوات بيد الإمارات تسفك دمائهم بهدف تحقيق الأجندة الإستعمارية".



ودعا المحافظ جريب عقلاء محافظة لحج إلى وقف المجازر التي يتعرض لها أبناء لحج في معركة الساحل الغربي .. مشدد على ضرورة التحرك لوقف من ينساقون من قبل الإمارات المحتلة للجنوب اليوم إلى معارك ومحارق الموت.

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