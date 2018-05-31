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أمسية رمضانية بإب تناقش مستوى الأداء الخدمي وتعزيز التلاحم
[31/مايو/2018] إب - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة إب، برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والخدمي وتعزيز التلاحم في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.

وتطرقت الأمسية التي خصصت لأعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاء والنيابة والمكتب التنفيذي ومدراء المديريات ومدراء الأمن بالمديريات وقيادات المؤتمر الشعبي العام و أنصار الله، إلى جوانب التنسيق لتقديم الخدمات للمواطنين ورفد الجبهات بالرجال والعتاد والمهام المناطة بالجميع في مواجهة العدوان ومعالجة الاختلالات.

وناقشت الأمسية بحضور أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور مروان المحاقري وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي ووكيل المحافظة عبدالواحد المروعي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي، إلى الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة .

كما تطرقت إلى المواضيع المتصلة بتنمية الإيرادات وتفعيل تحصيلها بالإضافة إلى سبل الحفاظ على الحوض المائي من الاستنزاف، وكذا دور القضاء والنيابة في الفصل في القضايا والبت فيها.

وفي الأمسية أكد المحافظ صلاح أنه سيتم معالجة كافة القضايا المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز من الأداء وعوامل الصمود والثبات المجتمعي في مواجهة العدوان.

وبين أن الأمسيات تهدف لطرح القضايا والهموم التي تلامس المواطنين واحتياجاتهم ومعالجتها وفقا للإمكانيات المتاحة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان  والحصار.

وأشار إلى أن ما تم طرحه يدل على استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على المصلحة العامة ..مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التلاحم والصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال لدحر الغزاة والمحتلين.

 وجدد محافظ إب التأكيد على ضرورة الإهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى عرفاناً بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن .. حاثا الجميع على تعزيز التكافل المجتمعي وتقديم الدعم للمحتاجين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية .

وقال " إن إب احتضنت الجميع وستظل منارة نعتز بها وبنضال أبنائها من أجل الوطن والدفاع عن سيادته في مختلف الجبهات والميادين ".

وأضاف" نؤكد لقائد الثورة والقيادة السياسية أن إب جاهزة للدفاع عن الوطن وإفشال مخططات العدوان ".. داعيا المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن مواطنين صالحين ولهم كافة الحقوق وعليهم واجبات.

وشدد محافظ إب على أهمية التفاعل مع الحشد والتعبئة لرفد الجبهات وتوعية المجتمع بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن.

ووجه بتشكيل لجنة من المكاتب المختصة والمهندسين لتحديد الحوض المائي وإلغاء أي تراخيص للبناء في هذه المناطق.

وأهاب المحافظ صلاح بمدراء المكاتب التنفيذية والمديريات بتعزيز مستوى الإنضباط ورفع تقارير دورية عن سير الأداء ومعالجة قضايا المواطنين. مشيرا إلى أنه سيكون هناك تقييم للجميع وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأثريت الأمسية بالنقاشات وطرح العديد من القضايا التي يعاني منها المواطن والمعالجات الكفيلة بحلها وتحسين مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات الراهنة.
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