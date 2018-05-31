أمسية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة تحت شعار ''على خطى الصماد سائرون'' [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية الثورة بأمانة العاصمة أمسية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد تحت شعار "على خطى الصماد سائرون".



وفي الأمسية أكد أمين العاصمة حمود محمد عباد، أن الشهيد الرئيس الصماد من رجالات اليمن الذين لم يكن في حساباتهم السعي وراء زعامة أو منصب أو مغنم .. مشيراً انه ارتقى شهيداً مدافعا عن وطنه وشعبه.



وأشار إلى أن الحديدة وجبهة الساحل الغربي التي يراهن عليها العدوان ستلقف ما يأفكون وسيغرق في بحرها المعتدين.



وأكد أمين العاصمة أن الشعب اليمني لن يفرط في الحديدة ولا في ذرة من ترابها وعلى الجميع مسؤولية الدفاع عنها تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والشهيد الرئيس الصماد.



وقال" الناس قد يختلفوا في توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية لكن لا يمكن الاختلاف في قضية الدفاع عن وطنهم ضد عدوان لم يترك مفردة من مفردات الحياة إلا استهدفها".



تخلل الأمسية التي حضرها وكلاء أمانة العاصمة المساعدين ناجي القوسي وإبراهيم الماخذي ومستشار أمين العاصمة محمد الحوثي ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني وأمين محلي المديرية الدكتور عصام القائفي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والعقال والمشائخ، استعراض مناقب الرئيس الشهيد الصماد وقصيدة للشاعر علي المحاقري .



وأكد المشاركون في الأمسية، على أهمية التحشيد ورفد جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات بالرجال والعتاد وتعزيز التلاحم والاصطفاف .. داعين أبناء المديرية إلى الالتحاق بلواء الشهيد الرئيس صالح الصماد والإنضمام إلى الجيش واللجان الشعبية لمواجهة الغزاة والمحتلين.

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