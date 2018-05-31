مناقشة جوانب التنسيق لتنفيذ مسح خاص بأضرار العدوان [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

عقد اجتماع بصنعاء أمس برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ضم رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق ورئيس وحدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عمار جحاف.



ناقش الاجتماع جوانب التنسيق للجنة الفنية التي ستنفذ مسح خاص بأضرار العدوان بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية، وكذا آلية التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات المحلية الصحية والطبية لتنفيذ برنامج اللجنة الفنية للمسح الصحي.



وأكد الاجتماع أهمية دعم وحدة الأعمال المشتركة للمنظمات المحلية وربطها بالمنظمات الدولية والعمل على تغيير مشاريع الكلاستر الصحي من خلال إشراك منظمات صحية محلية للإدارة الفنية والمجتمعية.

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