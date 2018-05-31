ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 01:02:54ص
الرئيس المشاط يمنح وسام الجمهورية للشهيد الصماد ووسام الشجاعة لمرافقيه الستة
منح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وسام الجمهورية للرئيس الشهيد صالح الصماد، سلمه لوالده علي الصماد.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء
انطلقت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والجن.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
مناقشة جوانب التنسيق لتنفيذ مسح خاص بأضرار العدوان
أمسية رمضانية إحياء للذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير
السامعي وعباد يفتتحان مشروع ضخ مياه بالطاقة الشمسية بمديرية شعوب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية إحياء للذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير
[31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
عقدت بصنعاء أمسية رمضانية بعنوان " قراءة للواقع واستشراف للمستقبل"، نظمها اتحاد القوى الشعبية في إطار إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير.

وفي الأمسية التي حضرها وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير .. أشار الدكتور طارق الأكوع والدكتور محمد النهمي وعلي حسن الديلمي وأحمد الحبيشي إلى فكر إبراهيم الوزير الذي يعد مدرسة فريدة في الفكر الإسلامي.

وأوضحوا أن المفكر الوزير يعتبر واحدا من المفكرين الذين أثروا الساحة العربية والإسلامية بأطروحاتهم في المجال الديني والسياسي والإجتماعي، وتألق في الأوساط الفكرية والثقافية بموضوعية قراءته وثبات مبادئه وشجاعة طرحه.

واستعرض الأكوع والنهمي والديلمي والحبيشي قبسات من فكر العلامة إبراهيم الوزير، وكذا قراءة في المنهج الفكري والسياسي للمفكر الوزير الذي تنوعت روافده الفكرية بالمآسي التي شهد وقائعها.

وأشاروا إلى أن مشروع المفكر الوزير الفكري جمع بين الأصالة والمعاصرة دون أن يقع في مهاوى الاستلاب للتراث أو مزالق الاغتراب في ثقافة الآخر.

وتطرقوا إلى النظرة الشاملة للمفكر إبراهيم الوزير في تشخيص مقومات النهضة الحضارية من خلال بناء الإنسان بما يعزز من بناء مؤسسات الدولة والسير على منهج القرآن الذي يشكل أهم مقومات البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي.

وكان لطف قشاشة أشار في كلمة ترحيبية إلى أهمية إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير مؤسس اتحاد القوى الشعبية .. لافتا إلى أن إحياء هذه الذكرى يعد عرفانا بدور هذه الشخصية الوطنية.

وتطرق إلى مؤلفات الفقيد الوزير التي أثرت الساحة الأدبية والثقافية .. معتبرا هذه الفعالية خطوة إيجابية لاستذكار أحد الهامات الوطنية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
مناقشة جوانب التنسيق لتنفيذ مسح خاص بأضرار العدوان
السامعي وعباد يفتتحان مشروع ضخ مياه بالطاقة الشمسية بمديرية شعوب
محافظ عمران يطلع على سير توزيع وجبات الإفطار للأسر الفقيرة
أمسية رمضانية في صعفان بصنعاء تناقش آلية تطوير الأداء الخدمي
أمسية بفرع جامعة تعز بالحوبان تناقش آلية تطوير التعليم الجامعي
حرائر أمانة العاصمة تحيي أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية لقطاع البنوك التجارية والحكومية
الأجهزة الأمنية تضبط عدد من المرتزقة والمطلوبين بأمانة العاصمة وصنعاء وتعز
السامعي وعباد يتفقدان مشاريع خدمية بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by