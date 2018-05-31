أمسية رمضانية إحياء للذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

عقدت بصنعاء أمسية رمضانية بعنوان " قراءة للواقع واستشراف للمستقبل"، نظمها اتحاد القوى الشعبية في إطار إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير.



وفي الأمسية التي حضرها وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير .. أشار الدكتور طارق الأكوع والدكتور محمد النهمي وعلي حسن الديلمي وأحمد الحبيشي إلى فكر إبراهيم الوزير الذي يعد مدرسة فريدة في الفكر الإسلامي.



وأوضحوا أن المفكر الوزير يعتبر واحدا من المفكرين الذين أثروا الساحة العربية والإسلامية بأطروحاتهم في المجال الديني والسياسي والإجتماعي، وتألق في الأوساط الفكرية والثقافية بموضوعية قراءته وثبات مبادئه وشجاعة طرحه.



واستعرض الأكوع والنهمي والديلمي والحبيشي قبسات من فكر العلامة إبراهيم الوزير، وكذا قراءة في المنهج الفكري والسياسي للمفكر الوزير الذي تنوعت روافده الفكرية بالمآسي التي شهد وقائعها.



وأشاروا إلى أن مشروع المفكر الوزير الفكري جمع بين الأصالة والمعاصرة دون أن يقع في مهاوى الاستلاب للتراث أو مزالق الاغتراب في ثقافة الآخر.



وتطرقوا إلى النظرة الشاملة للمفكر إبراهيم الوزير في تشخيص مقومات النهضة الحضارية من خلال بناء الإنسان بما يعزز من بناء مؤسسات الدولة والسير على منهج القرآن الذي يشكل أهم مقومات البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي.



وكان لطف قشاشة أشار في كلمة ترحيبية إلى أهمية إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المفكر إبراهيم بن علي الوزير مؤسس اتحاد القوى الشعبية .. لافتا إلى أن إحياء هذه الذكرى يعد عرفانا بدور هذه الشخصية الوطنية.



وتطرق إلى مؤلفات الفقيد الوزير التي أثرت الساحة الأدبية والثقافية .. معتبرا هذه الفعالية خطوة إيجابية لاستذكار أحد الهامات الوطنية.

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