السامعي وعباد يفتتحان مشروع ضخ مياه بالطاقة الشمسية بمديرية شعوب [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم مشروع ضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية ببئرين في مديرية شعوب بتكلفة 268 ألف دولار.



يستفيد من البئرين التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة نحو 30 ألف نسمة بعدد من مناطق وأحياء مديرية شعوب، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لهما 140 متر مكعب في الساعة.



وأطلع عضو المجلس السياسي وأمين العاصمة، على مكونات المشروع الذي يشتمل على أكثر من 700 لوح شمسي ومنظومة متكاملة تعمل على تشغيل البئرين لضخ المياه للإحياء.



وأستمعا من القائم بأعمال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس، إلى شرح عن المشروع الذي يضخ المياه من البئرين بمعدل سبع ساعات يوميا، بتمويل من منظمة الهجرة الدولية.



كما اطلع السامعي وعباد، على عملية ضخ مياه الشرب في بئر لمؤسسة المياه في حي الحمدي بسعوان، بعد أسبوع من تشغيله بدعم من السلطة المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة.



وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى، على أهمية هذه المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين من خلال توفير مياه الشرب لسكان العاصمة خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.



وأشاد السامعي، بالجهود المبذولة من قبل قيادة أمانة العاصمة في سبيل توفير الخدمات والعمل على تحسينها رغم التحديات التي فرضها العدوان في مختلف القطاعات .. مؤكدا مساندة جهود وتوجهات قيادة الأمانة وقطاعاتها بما يكفل في الارتقاء بمستوى الخدمات.



فيما أوضح عباد أن أمانة العاصمة ستقوم خلال الأسبوع القادم بافتتاح وتدشين عدد من المشاريع الخدمية في مختلف مديريات الأمانة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتوجهات السلطة المحلية بالأمانة للارتقاء بالخدمات وتطويرها.



وأكد حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة على وفير مياه الشرب النظيفة ووصولها إلى كافة المواطنين بمديريات الأمانة عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي .. مشيدا بدعم منظمة الهجرة الدولية لمشروع تشغيل البئرين.



وأشاد أمين العاصمة، بجهود المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة في توفير مياه الشرب بأحياء ومناطق الأمانة خلال الفترة الماضية.. حاثا على الاستمرار في إيجاد الحلول المناسبة لتشغيل كافة الآبار بما يكفل استمرارية ضخ المياه.



من جانبه أوضح القائم بأعمال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة، أن المؤسسة تقوم بضخ أكثر من 600 ألف متر مكعب من المياه شهريا من 60 بئر لكل المشتركين في مختلف الأحياء والمناطق بالأمانة.. مشيرا إلى اتباع المؤسسة آلية توزيع تضمن انتظام مواعيد ضخ المياه لكافة الأحياء للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان.



ولفت المهندس مداعس إلى أهمية الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المؤسسة بما يسهم في رفع واستمرار ضخ المياه لكافة الأحياء والمناطق بمديريات الأمانة.



أشاد بدعم أمانة العاصمة للمؤسسة وكذا عدد من المنظمات الدولية المانحة بما يسهم في استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين.



حضر الافتتاح وكلاء الأمانة المساعدين المهندس عبدالكريم الحوثي وناجي القوسي وهاشم الوزير ومدير عام الرقابة الفنية على المشاريع المهندس حسن الديلمي.

سبأ