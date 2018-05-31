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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 01:02:54ص
الرئيس المشاط يمنح وسام الجمهورية للشهيد الصماد ووسام الشجاعة لمرافقيه الستة
منح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وسام الجمهورية للرئيس الشهيد صالح الصماد، سلمه لوالده علي الصماد.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء
انطلقت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والجن.
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  محلي
محافظ عمران يطلع على سير توزيع وجبات الإفطار للأسر الفقيرة
[30/مايو/2018] عمران - سبأ:
اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم على سير توزيع وجبات الإفطار للأسر المحتاجة والفقيرة بحارات السلام وكرت والعدل بمدينة عمران بدعم فاعل خير تحت شعار " الإحسان".

واستمع المحافظ جعمان من القائمين على المشروع  إلى شرح حول المشروع الخيري الذي يتضمن توزيع 300 وجبة إفطار لأسر المحتاجين والفقراء .. مشيدا بهذه المبادرة الخيرية والإنسانية التي تسهم في تعزيز التكافل الإجتماعي وخاصة خلال الشهر الفضيل.

وحث على ضرورة تعزيز أواصر التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع وتلمس أحوال المحتاجين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبما يعزز من عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
سبأ
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