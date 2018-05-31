محافظ عمران يطلع على سير توزيع وجبات الإفطار للأسر الفقيرة [30/مايو/2018] عمران - سبأ:

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم على سير توزيع وجبات الإفطار للأسر المحتاجة والفقيرة بحارات السلام وكرت والعدل بمدينة عمران بدعم فاعل خير تحت شعار " الإحسان".



واستمع المحافظ جعمان من القائمين على المشروع إلى شرح حول المشروع الخيري الذي يتضمن توزيع 300 وجبة إفطار لأسر المحتاجين والفقراء .. مشيدا بهذه المبادرة الخيرية والإنسانية التي تسهم في تعزيز التكافل الإجتماعي وخاصة خلال الشهر الفضيل.



وحث على ضرورة تعزيز أواصر التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع وتلمس أحوال المحتاجين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبما يعزز من عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

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