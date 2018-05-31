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أمسية رمضانية في صعفان بصنعاء تناقش آلية تطوير الأداء الخدمي
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمنطقة مدول في صعفان محافظة صنعاء، آلية تطوير الأداء الخدمي وسبل تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان.
وأكدت الأمسية بحضور وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية، أهمية استغلال الشهر الفضيل في تعزيز التكافل الاجتماعي .
كما أكدت ضرورة تعزيز التلاحم والتماسك والجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات الرامية تفكيك وحدة الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي.
سبأ