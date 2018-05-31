أمسية بفرع جامعة تعز بالحوبان تناقش آلية تطوير التعليم الجامعي [30/مايو/2018] تعز - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بفرع جامعة تعز بالحوبان برئاسة المحافظ عبده الجندي، آلية تطوير التعليم الجامعي في مختلف التخصصات وجهود تعزيز الصمود وتوحيد الجبهة الداخلية.



وفي الأمسية أكد المحافظ الجندي أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال .. مشيرا إلى أن الجميع معني بالدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمحتلين ومخططاتهم التي تهدف إلى السيطرة على الوطن ونهب ثرواته.



وقال" لن نفرط بالوطن والشرف والكرامة ومستعدين الموت شهداء فداء للوطن".. مشيدا بالصمود الأسطوري للمرابطين في جبهة الساحل وكافة الجبهات.



وأشار محافظ تعز إلى أن قوى العدوان تلقت ضربات موجعة في جبهة الساحل وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.. لافتا إلى أن العدوان يحاول التغطية على هزائمه من خلال بث الأراجيف والشائعات والحرب النفسية التي اعتاد عليها.



ودعا محافظ تعز المغرر بهم إلى العودة إلى صف الوطن كمواطنين صالحين وتعزيز مبادئ وقيم التصالح والتسامح.



وكان مشرف فرع جامعة تعز بالحوبان الدكتور أحمد الأميري .. استعرض الجهود التي تبذل لاستقرار التعليم الجامعي في ظل التحديات الراهنة.

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