محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرائر أمانة العاصمة تحيي أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد صنعاء -سبأ:

نظم المكتب السياسي لأنصار اللهّ والهيئة النسائية مكتب أمانة العاصمة اليوم أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقهُ تحت شعار " ولِمن بدمائه فجر الإنتصار للساحل الغربي ".



وفي الفعالية التي حضرتها قيادات وحشد نسوي .. أشادت عضو المكتب السياسي لأنصار الله أخلاق الشامي بمواقف الشهيد الرئيس الصماد في لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .



وأشارت إلى حرص الشهيد الصماد وسعيه لبناء الدولة من خلال مشروعه الوطني الذي أطلقه " يد تحمي .. ويد تبني" .. مستعرضة الصعوبات التي واجهها الرئيس الشهيد خلال ترأسه للمجلس السياسي الأعلى .



فيما أشارت منسقة الهيئة النسائية لأنصار الله مكتب الأمانة ابتسام المحطوري إلى أهمية إحياء أربعينية الشهيد خاصة في ظل تصعيد العدوان بجبهة الساحل الغربي .. معتبرة هذا التصعيد يؤكد استمرار تحالف العدوان في تنفيذ أجندته ومؤامراته على الشعب اليمني، ما يتطلب تكاتف الجهود لرفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن .



وأكدت المشاركات في الفعالية استمرار الصمود والثبات في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالقوافل الغذائية .. حاثات رجال اليمن إلى الإنضمام إلى لواء الشهيد الرئيس الصماد ورفد جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات وتعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان .



تخللتّ فعالية الأربعينية فقرات وقصائد شعرية.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ