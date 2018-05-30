الياباني ساكاي يجدد تعاقده مع فريق هامبورج لكرة القدم

هامبورج ـ سبأ:



جدد الياباني جوتوكو ساكاي قائد فريق هامبورج ولائه للفريق الألماني رغم هبوطه لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعدما وقع على عقد جديد مع النادي اليوم لمدة عامين.



وعقب هبوط هامبورج للمرة الأولى في تاريخه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ساكاي على الفور عزمه البقاء مع الفريق.



وقال يوهانس سبورز مخطط الفريق "يسعدنا أن يكون لدينا لاعب بارز آخر مثل جوتوكو في صفوفنا يدرك قيمة نادي هامبورج ويتحمل المسؤولية".



وبات ساكاي اللاعب الثاني الذي يجدد تعاقده مع هامبورج بعد لاعب الوسط لويس هولتبي، ومن المتوقع أن يلتحق بهما آرون هانت الذي في سبيله لتوقيع عقد جديد.

[30/مايو/2018]سبأ