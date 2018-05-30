محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية لقطاع البنوك التجارية والحكومية صنعاء -سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ضم قطاع البنوك التجارية والحكومية.



وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي ومدراء ومسئولي البنوك .. أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن القطاع المصرفي من القطاعات الوطنية التي ساهمت في تعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان ومخططاته الرامية تدمير البنية الاقتصادية وإحداث أزمات في السيولة النقدية.



وقال" نعول على القطاع الخاص الذي أثبت وطنيته في الوقوف إلى جانب الوطن والتصدي لمخططات العدوان وأهدافه الساعية تدمير اليمن بكل الوسائل الممكنة".



وشدد الدكتور مقبولي على أهمية مساهمة القطاع المصرفي ومساندته لجهود الدولة في الوفاء بالالتزامات الضرورية والاحتياجات الملحة، كتشغيل المستشفيات ورواتب موظفي الصحة وعمال النظافة وبقية موظفي أجهزة الدولة والتخفيف من المعاناة التي تسبب بها العدوان والحصار.



ولفت إلى ضرورة تهيئة القطاع المصرفي وإدارة التعاملات البنكية لتقديم خدمات مالية، بما فيها خدمة الريال الالكتروني التي سيتم إطلاقها قريبا.



كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالقطاع المصرفي وإعطائه تسهيلات للارتقاء بالعمل المالي والخدمات التي تقدمها البنوك التجارية والحكومية.



حضر الاجتماع مستشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية المهندس عبدالغني المعافا ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ