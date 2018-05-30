تراجع معدل البطالة بألمانيا لمستوى قياسي في مايو

برلين ـ سبأ:



انخفض معدل البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع في مايو الجاري ، مما دفع عدد العاطلين للانخفاض إلى مستوى قياسي ، وهو ما يعكس قوة سوق العمل الذي أصبح محركا رئيسيا لنمو يقوده المستهلكون .



ونقلت مصادر اعلامية عن مكتب العمل الاتحادي اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد العاطلين المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار ( 11 ) ألفا إلى ( 2.358 ) مليون عاطل .



وقال المكتب إن معدل البطالة انخفض إلى ( 5.2 ) بالمائة في مايو وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 .



وقال مدير المكتب في بيان معدلات البطالة الصريحة والمقنعة تراجعت مجددا ، والتوظيف داخل إطار منظومة التأمين الاجتماعي يواصل الارتفاع ، والطلب على العمالة ما زال مرتفعا .



وأضاف أن الاتجاه الصعودي في سوق العمل مستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ منها في شهور الشتاء .



ومن المرجح أن يعزز سوق العمل القوية ثقة المستهلكين وإنفاقهم في أكبر اقتصاد أوروبي الذي تفوق فيه الطلب المحلي على الصادرات ليصبح المحرك الرئيسي للنمو في الأعوام الماضية .

[30/مايو/2018]سبأ