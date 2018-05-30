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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 11:40:09م
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  اقتصاد
تراجع معدل البطالة بألمانيا لمستوى قياسي في مايو
[30/مايو/2018]
برلين ـ سبأ:

انخفض معدل البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع في مايو الجاري ، مما دفع عدد العاطلين للانخفاض إلى مستوى قياسي ، وهو ما يعكس قوة سوق العمل الذي أصبح محركا رئيسيا لنمو يقوده المستهلكون .


ونقلت مصادر اعلامية عن مكتب العمل الاتحادي اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد العاطلين المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار ( 11 ) ألفا إلى ( 2.358 ) مليون عاطل .

وقال المكتب إن معدل البطالة انخفض إلى ( 5.2 ) بالمائة في مايو وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 .

وقال مدير المكتب في بيان معدلات البطالة الصريحة والمقنعة تراجعت مجددا ، والتوظيف داخل إطار منظومة التأمين الاجتماعي يواصل الارتفاع ، والطلب على العمالة ما زال مرتفعا .

وأضاف أن الاتجاه الصعودي في سوق العمل مستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ منها في شهور الشتاء .

ومن المرجح أن يعزز سوق العمل القوية ثقة المستهلكين وإنفاقهم في أكبر اقتصاد أوروبي الذي تفوق فيه الطلب المحلي على الصادرات ليصبح المحرك الرئيسي للنمو في الأعوام الماضية .

سبأ
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