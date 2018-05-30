عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 2070 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة – سبأ :



صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر صهيونية أن من المقرر أن يصادق ما يسمى بـ "مجلس التخطيط الأعلى" في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "كفار أدوميم".



واوضحت الوكالة أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كيلو متر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي.



وبينت أن المخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير من العام 2017م.



ويشير التقرير إلى أن اسم الحي الجديد يطلق عليه (نوفي بيريشيت) ستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ "أراضي دولة"، علماً أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل "شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية".



واشارت وكالة (وفا) الى ان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، كان قد أعلن الاسبوع الماضي انه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ