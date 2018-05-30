محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية تضبط عدد من المرتزقة والمطلوبين بأمانة العاصمة وصنعاء وتعز صنعاء-سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية أربعة من مرتزقة العدوان والمطلوبين خلال ثلاث عمليات أمنية منفصلة في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وتعز.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية في بلاد الروس بمحافظة صنعاء وبعد رصد ومتابعة أحد مرتزقة العدوان أثناء قدومه من محافظة عمران متجها إلى معسكرات العدوان في مأرب للقتال مع قوى الغزو والاحتلال، بعد تواصله وتنسيقه مع مرتزقة العدوان في مأرب .



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة ضبطت اثنين من المطلوبين أمنيا، بعد رصد ومتابعة أمنية ناجحة، كشفت عن تواصلهم وتنسيقهم وتآمرهم مع أعداء الوطن.



ولفت المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز ضبطت أحد المطلوبين في قضايا جسيمة بإحدى النقاط الأمنية أثناء محاولته الهروب إلى عدن.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تحفظت على المضبوطين لإستكمال الإجراءات.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ