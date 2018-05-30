سفيتولينا تشق طريقها إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس

باريس ـ سبأ:



شقت إيلينا سفيتولينا طريقها إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا، التي تشارك لأول مرة، بنتيجة 6-3 و6-4 اليوم الأربعاء.



وقدمت اللاعبة الأوكرانية والمصنفة الرابعة بالبطولة، التي دافعت بنجاح مؤخرا عن لقب بطولة إيطاليا المفتوحة، عرضا قويا لتضمن التأهل وتصبح على موعد مع الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.



وكانت كوزموفا فازت على فرانشيسكا سكيافوني، بطلة 2010، في الدور الأول لكنها لم تقدم الكثير أمام سفيتولينا.



ونجحت كل لاعبة في كسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية قبل أن تكسر سفيتولينا، التي بلغ دور الثمانية مرتين في باريس، إرسال كوزموفا لتتقدم 4-3 وتواصل طريقها نحو الانتصار.

[30/مايو/2018]سبأ