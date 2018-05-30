رئيس كوبا الجديد يصل فنزويلا في زيارة تضامنيه لنظيره نيكولاس مادورو

كاراكاس – سبأ :



وصل الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل إلى فنزويلا اليوم الأربعاء في أول زيارة خارجية له كرئيس لإبداء تضامنه مع نظيره نيكولاس مادورو في مواجهة انتقادات قاسية من الغرب بسبب إعادة انتخابه التي أثارت الجدل.



وقال دياز كانيل لدى وصوله ”نحمل رسالة أخوة وتضامن .. لشعب وحكومة فنزويلا وللرئيس نيكولاس مادورو“ .. مهنئاً إياه على ”نجاحه الباهر“ في الانتخابات التي أجريت يوم 20 مايو /أيار الجاري.



وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية قد نددت بإعادة انتخاب مادورو .. معتبرة ان الانتخابات لم تف بالمعايير الديمقراطية، لكن الصين وروسيا حذرتا من التدخل في شؤون البلاد التي تديرها حكومة اشتراكية.



فيما عبرت حكومات يسارية في المنطقة، من كوبا وحتى بوليفيا، عن دعمها الشديد لفنزويلا.



وكان مادورو أول زعيم أجنبي يلتقي مع دياز كانيل الشهر الماضي بعدما حل محل راؤول كاسترو.

[30/مايو/2018]سبأ