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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 11:40:09م
الرئيس المشاط يمنح وسام الجمهورية للشهيد الصماد ووسام الشجاعة لمرافقيه الستة
منح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وسام الجمهورية للرئيس الشهيد صالح الصماد، سلمه لوالده علي الصماد.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء
انطلقت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والجن.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة بدعم من نقص في الإمدادات
[30/مايو/2018]
نيويورك ـ سبأ:

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة أثناء التعاملات ،اليوم مدعومة بنقص في الإمدادات وتوقعات بانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار.


وقد صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 دولار، أو 2.7 بالمائة، إلى 77.43 دولار للبرميل بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

سبأ
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