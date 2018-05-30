اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة بدعم من نقص في الإمدادات نيويورك ـ سبأ:



قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة أثناء التعاملات ،اليوم مدعومة بنقص في الإمدادات وتوقعات بانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار.



وقد صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 دولار، أو 2.7 بالمائة، إلى 77.43 دولار للبرميل بينما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.



وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ