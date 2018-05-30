السامعي وعباد يتفقدان مشاريع خدمية بأمانة العاصمة

صنعاء -سبأ:

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وأمين العاصمة حمود عباد اليوم سير الاعمال الجاري تنفيذها في عدد من المشاريع الخدمية بعدد من مديريات الأمانة بتكلفة اجمالية 315 مليون ريال.



واطلع السامعي وعُباد ومعهما وكيل الأمانة المساعد لقطاع المشاريع والإشغال المهندس عبدالكريم الحوثي والوكيلان المساعدان ناجي القوسي وهاشم الوزير، على سير العمل بمشروع التأهيل والرصف بمديرية معين المرحلة الثانية ضمن برنامج " النقد مقابل العمل " بتكلفة 350 ألف دولار بتنفيذ من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من منظمة "يو ان دي بي".



كما اطلعا على سير العمل بمشروع الرصف الحجري بمنطقة الجراف في مديرية شعوب بأمانة العاصمة بتكلفة 83 مليون ريال..حيث استمعا السامعي وعباد، إلى شرح مفصل من الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، حول الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الرصف الحجري وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وأوضح الحوثي أن نسبة الانجاز بالمشروع بلغت أكثر من 50 في المائة من اعمال الرصف الجاريه في مساحة 8 ألف و650 متر مربع.



إلى ذلك تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى وأمين العاصمة مستوى سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة حديقة الثورة بتكلفة 50 مليون ريال بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.



واطلعا على سير العمل في استصلاح الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء بالحديقة وصيانة شبكة الري وطلاء الألعاب والسياجات والحواجز والبردورات، إلى جانب عمل نافورات المياه بالحديقة.



واستمع السامعي وعباد إلى شرح من الوكيل المساعد لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي ومشرف المشروع المهندس زيد العليبي على الأعمال الاضافية الجاري تنفيذها بمشروع الرصف بمدرسة أسماء للبنات بمديرية معين بتكلفة 8 مليون بمساحة الف و600 متر مربع وبلغت نسبة الانجاز فيه 62 في المائة، ويستهدف 700 عامل وعاملة من النازحين والعاطلين والشرائح الأشد فقراً في المجتمع.



وخلال التفقد ثمن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، جهود قيادة أمانة العاصمة في الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان.. مشيدا بكافة الانجازات والمشاريع الخدمية .



وأكد أن هذه الزيارة الميدانية للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بمديريات امانة العاصمة تأتي بناء على توجيهات الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وحرصها على الارتقاء وتحسين كافة الخدمات العامه المقدمة للمواطنين بالعاصمة صنعاء والتخفيف من معاناتهم.



وأشار السامعي، إلى اهتمام ودعم المجلس السياسي الأعلى لجهود قيادة أمانة العاصمة لتطوير كافة الخدمات المقدمة بالعاصمة صنعاء والحفاظ على استقرارها.



فيما شدد أمين العاصمة، على كافة الجهات والشركات المنفذة لجميع المشاريع الخدمية بمديريات أمانة العاصمة ضرورة الاسراع في الانجاز وبجودة عالية في العمل ووفقا للمواصفات خاصة قبل حلول فترة عيد الفطر المبارك.



وأكد عباد أن أمانة العاصمة أصبحت ورشة عمل في كافة المجالات خاصة في إعادة تأهيل البنى التحتية والتي يتم العمل فيها على قدم وساق في أعمال السفلتة والصيانة والترميمات والتشجير وتأهيل الشوارع والحدائق والإنارة وغيرها من أعمال البني التحتية .



ولفت أمين العاصمة إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها بالأمانة بتمويل من الصندوق الاجتماعي ستسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتعمل على توفير فرص عمل للمتضررين والمواطنين النازحين.



وثمن تدخلات ومشاريع الصندوق بمختلف المجالات والجوانب الخدمية والحيوية والاجتماعية التي اسهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل وتشغيل الايادي العاملة من النازحين والمتضررين والمحتاجين، إلى جانب تحسين الخدمات الضرورية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار

[30/مايو/2018]سبأ