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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 11:40:09م
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الإفراج عن 65 سجينا معسرا وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة بصعدة
[30/مايو/2018]
صعدة -سبأ:

أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة اليوم ، عن 65 سجين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ، ومن المعسرين تكفل فاعلي خير بدفع ما عليهم من حقوق مالية للغير ، تحت شعار مكرمة الرئيس الشهيد صالح الصماد.


واشارا محافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس النيابة بالمحافظة القاضي ابراهيم جاحز، خلال عملية الافراج، بحضور وكيلا المحافظة محمد كعيبة وعبيد أحسن عبيد ، إلى أهمية هذه المكرمة المتزامنة مع اربعينية الشهيد الصماد وشهر رمضان المبارك .

واكدا الحرص على معالجة قضايا السجناء وتحسين أوضاعهم ، آملين ممن شملهم الافراج ان يعودوا افراد صالحين في المجتمع، ولافتا إلى ان الفترة التي قضوها في السجن ليست غاية بقدر ماهي وسيلة لإصلاحهم .

بدورهم عبر السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم لتوجيهات واهتمام النائب العام وقيادة المحافظة بقضاياهم والإفراج عنهم ..مؤكدين التزامهم بالنظام والقانون وأن يكونوا مواطنين صالحين في المجتمع .

من ناحية ثانية ناقش المحافظ عوض ورئيس النيابة وبحضور وكيل المحافظة محمد كعيبة، مع مدير البحث الجنائي بمحافظة صعدة العقيد مساعد عبدالله عسكر ورؤساء أقسام الادارة وعدد من الضباط والافراد بإدارة البحث الجنائي اوضاع السجناء المودعين حجز البحث الجنائي والدور الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي خلال الفترة الماضية في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وفقا للقانون .

سبأ
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