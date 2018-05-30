عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة رام الله ـ سبأ:

طالبت الحكومة الفلسطينية ، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في قطاع غزة .



وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة.



وأضاف أن قوات الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر.. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان ، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل .



كما يتعرض الفلسطينيون لقصف المدفعية والطيران ، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري ، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية .

سبأ [30/مايو/2018]سبأ