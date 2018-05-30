[30/مايو/2018]
رام الله ـ سبأ:
طالبت الحكومة الفلسطينية ، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في قطاع غزة .
وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة.
وأضاف أن قوات الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر.. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان ، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل .
كما يتعرض الفلسطينيون لقصف المدفعية والطيران ، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري ، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية .
سبأ