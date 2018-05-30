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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 10:02:17م
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الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
[30/مايو/2018]
رام الله ـ سبأ:

طالبت الحكومة الفلسطينية ، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة في قطاع غزة .


وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطيرة التي تشهدها فلسطين وفي مقدمتها قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر.. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان ، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل .

كما يتعرض الفلسطينيون لقصف المدفعية والطيران ، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري ، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية .

سبأ
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