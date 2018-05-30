رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء صنعاء-سبأ:

انطلقت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والجن.



وفي الافتتاح الذي حضره رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان اشار رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة نجيب العذري الى الجهود التي بذلت خلال التحضير والترتيب لتنفيذ البطولة التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد ال28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



وثمن دور قيادة نادي وحدة صنعاء في تنظيم البطولة التي تقام ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني للنادي والتي تتميز بانها ستقام على ميدان معشب لأول مرة في تاريخ الفروسيه اليمنية.



وجرت خلال الافتتاح اولى سباقات البطولة التي خاضها 31 فارسا من فئة البراعم على مسلك مكون من 6 حواجز ارتفاع الحاجز 60 سم والعرض مثل الارتفاع مع السماح لكل فارس المشاركة بجوادين.



واسفرت المنافسات عن فوز 13 فارسا بالمركز الاول نظرا لتمكنهم من تخطي حواجز المسلك بدون اخطاء.



وتتواصل منافسات البطولة غدا الخميس باقامة سباقات قفز الحواجز لفئة الاشبال والتي سيقطع فيها الفرسان المتنافسين مسلكا مكون من 8 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز يبلغ 70 سم, فيما تجري سباقات الناشئين في اليوم الذي يليه وسيتم خلالها قطع مسلك مكون من 10 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز 80 سم.



أما سباقات الفرقي فستجري يوم الاحد القادم وستقطع خلالها الفرق المتنافسه مسلكاً مكون من 10 حواجز منها حواجز ثنائية و ثلاثية بينما يبلغ طول وعرض الحاجز 110 سم مع السماح لكل فريق بالمشاركة بخمسة خيول وفي حال التعادل تقام جولة تمايز لتحديد الفائزين.



يذكر أنه يشارك في منافسات البطولة، التي تديرها لجنة تحكيم وطنية برئاسة الحكم الدولي جابر البواب وتستمر حتى 3 يونيو المقبل، 180 فارسا من فئات الناشئين والاشبال والبراعم يمثلون الكلية الحربية وكليه الشرطة والمؤسسة الاقتصادية ونادي العاصمة ومركز الحسينيه و مربط الرعد للفروسية.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ