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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 10:02:17م
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  اقتصاد
البرلمان الأوروبي يوافق على رفع رسوم الواردات من الدول غير الأوروبية
[30/مايو/2018]
بروكسل ـ سبأ:



وافق البرلمان الأوروبي اليوم على إجراءات تهدف إلى رفع رسوم على واردات من الدول غير الاعضاء بالاتحاد الأوروبي بهدف حماية الوظائف والشركات في التكتل "بشكل أفضل".




وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن رفع الرسوم سيطبق على الواردات من السلع والمنتجات المدعومة او التي تعتمد سياسة الإغراق.. مشيرا إلى أن التدابير المتفق عليها تستهدف "ممارسات التجارة غير العادلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أنهما تكمل قواعد مكافحة الإغراق التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بشأن التركيز على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي "تتدخل بشدة في الاقتصاد".

وأوضح أن القواعد الجديدة ستتيح مراقبة جميع المنتجات التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي "بشكل صارم" بهدف تجنب تخزينها مشيرا إلى أنه يجب الوفاء بمعايير العمل والبيئة الدولية الأساسية في بلد المصدر قبل الاتفاق على الأعمال المشتركة مع الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون في النصف الأول من يونيو المقبل.

سبأ
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