محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التعليم الفني: 28 يوليو بدء الامتحانات النظرية للمستويات التقنية والمهنية صنعاء-سبأ:

اقرت اللجنة العليا للامتحانات في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي 28 يوليو بدء الاختبارات النظرية للعام الدراسي 2017 / 2018م دور يونيو لجميع المستويات التقنية والمهنية.



كما اقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داود والوكلاء المساعدون لقطاع المناهج الدكتور عبد السلام الزبيدي وقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي وقطاع التخطيط نجيب الحميري ومدير عام الامتحانات بالوزارة عادل الخالدي، جداول الاختبارات الوزارية والمراكز التي ستجري عليها الامتحانات والبالغ عددها 19 مركزا امتحانيا موزعة على 10 محافظات.



وناقش الاجتماع المخالفات التي تحدث خلال تقديم ملفات الطلاب المتقدمين للدراسة، والمقترحات الخاصة بالحد من تلك المخالفات منها فحص الملفات عقب عملية التسجيل مباشرة وإعطاء الطلاب فرصة لاستيفاء اي نواقص في ملفاتهم.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ