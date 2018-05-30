محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عدن يحذر من استخدام قوى العدوان أبناء المحافظات الجنوبية وقودا لجبهة الساحل صنعاء-سبأ:

حذر محافظ عدن طارق مصطفى سلام، من استخدام قوى العدوان السعودي الأمريكي، أبناء المحافظات الجنوبية وقودا لحروبها التدميرية في اليمن.



وأشار محافظ عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن معركة الساحل الغربي تحصد أرواح آلاف المغرر بهم من أبناء المحافظات الجنوبية والذي يستخدمهم العدو كوقود لحروب عبثية هدفها إطالة أمد العدوان على اليمن.



وقال" هناك أعداد كبير من المرتزقة الجنوبيين المغرر بهم وقعوا أسرى مؤخرا بأيدي الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي".



وأكد سلام أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكا ووعيا بحقيقة المحتل ومشاريعه الهدامة من خلال التجارب التي عاشوها خلال فترة تواجد قوى الإحتلال في المحافظات الجنوبية وماهي النتائج التي لمسها المواطن بعد دخول قوات الإحتلال محافظاتهم.



ودعا محافظ عدن أبناء الحديدة إلى اخذ تجربة المحافظات الجنوبية في عين الاعتبار والنظر إلى واقع المحافظات المحتلة اليوم.



وبين أن العدو يسعى من خلال دعمه اللامتناهي للحروب والاقتتال الداخلي إلى استنزاف الثروة البشرية في اليمن والنيل من رجال اليمن الأبطال وتحقيق أهدافه الدنيئة على حساب دماء المغرر بهم التي تسيل كل يوم دون أن تعطى ادنى مستوى من الاهتمام.



وأضاف" الأدهى أن هناك من أبنائنا وإخواننا من لم يستوعبوا بعد خطورة المخطط الإجرامي للعدوان الذي يجعل من دمائهم سلعة رخيصة في متناول الأعداء والمحتلين .



ودعا سلام المغرر بهم من أبناء المحافظات الجنوبية الذين لا يزالون في صفوف المحتل إلى مراجعة النفس والاعتبار مما حل بمن قبلهم وما هي النتائج التي تحققت لمستقبلهم ومستقبل وطنهم وهم يقاتلون في صفوف المحتل ضد أبناء وطنهم.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ