محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران نجران -سبأ:

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم بعدد من المواقع بنجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من الصواريخ تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في حصن الحماد ومركز صلة.



وأشار المصدر إلى أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة غرب موقع السديس، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في ملتقى حصن الحماد. خبر عاجل



وذكر المصدر أن قصف مدفعي دك تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية وجبال عليب بنجران.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ