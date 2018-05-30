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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 10:02:17م
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  رياضة
فريق الصماد يقصي الأمازون من ربع نهائي دورة العاب الشهيد عبد الغني
[30/مايو/2018]
صنعاء-سبأ:

فجر فريق الشهيد الصماد مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه شاي الأمازون من دور ربع نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم.


وتأهل الصماد للمربع الذهبي على حساب الأمازون بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي بصنعاء ضمن الدور ربع النهائي البطولة، ليودع الأمازون الذي يملك في صفوفه عدد من لاعبي المنتخب الوطني البطولة التي ينظمها النادي الأهلي بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده التجارية والصناعية.

واتسمت المباراة منذ بدايتها بالإثارة والندية من الفريقين اللذين التقيا في دور المجموعات وانتهت لمصلحة الأمازون بهدفين نظيفين، ليدخل الشهيد الصماد بشكل مغاير عن المباراة السابقة حيث تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه خالد الرداعي الذي استغل خطأ في عمق ملعب الأمازون وسدد كرة زاحفة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس سعود السوادي.

وأدرك الأمازون خطورة الموقف وحاول في العودة في النتيجة عبر مهاجمه أحمد عنقاد الذي أطاح بكرة غريبة فوق عارضة المرمى وأخرى رأسية عبد العزيز خميس الذي أهدرها بغرابة ، في المقابل كاد مهاجم الصماد ماجد عمر أن يصيب الأمازون في مقتل ويسجل هدف التعزيز إلا أن كرته علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشهيد الصماد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول الأمازون قلب المعطيات والعودة في النتيجة في أكثر من مناسبة، لكن رعونة مهاجميه وتألق دفاعات الصماد ومن خلفهم حارس الخبرة مروان بسباس أدت إلى تعطيل الهجمات، لينتهي اللقاء بفوز الشهيد الصماد الذي ثأر لمباراة الدور التمهيدي ويقصي الأمازون أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة التي تقام للمرة الـ 35 على التوالي.

وتتواصل منافسات هذا الدور غدا الخميس بإقامة مباراة تجمع الشهيد الصيفي مع منافسه شباب العروبة، في مباراة يسعى الأول لتحاشي المفآجأة ومواصلة التألق بالعبور الى نصف النهائي، في حين يلعب العروبة المباراة وعينه على الصعود لنصف النهائي رغم صعوبة اللقاء نظراً للخبرة التي يتمتع بها لاعبي الصيفي.

وفي منافسات الأشبال لكرة القدم حقق فريق آزال فوزاً كبيراً على مضيفه أهلي صنعاء بثلاثية نظيفة أحرزها مسلم السباعي ، محمد الحجافي وعلي المسلماني.

وتقام منافسات البطولة بنظام الكل مع الكل من دور واحد ويتأهل للدور المقبل أصحاب المراكز الأربعة بحيث يلعب الفائز من مباراة المركز الثالث والرابع مع الوصيف والفائز من هذه المباراة يواجه المتصدر على لقب البطولة.

ويتصدر فريق الشعب جدول الترتيب بـ 10 نقاط، يليه الأمبراطور 8 نقاط بفارق الأهداف عن 22 مايو الثالث، وجاء العروبة رابعا بأربع نقاط، متفوقا على آزال الخامس بفارق الأهداف وحل الأهلي في ذيل الترتيب دون نقاط.

حضر مباراة اليوم وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي و أمين عام النادي الأهلي عبد الله جابر والمشرف الرياضي بالنادي أنور الحيمي وعضو اللجنة العليا لدورة الألعاب رضوان السنباني ورئيس اللجنة المنظمة الكابتن حسين طنطن.

وفي منافسات كرة السلة التي تقام على صالة الرواد بالنادي واصل فريق أهلي صنعاء هيمنته في البطولة بتغلبه على منتخب الأمانة للناشئين بنتيجة 66 مقابل 52.

وتقام البطولة الي يشارك فيها الأهلي ، 22 مايو ومنتخب ناشئي الأمانة بنظام الكل مع الكل من ثلاثة أدوار والفريق الحائر على أكثر النقاط يتوج باللقب.

إلى ذلك تتواصل بالنادي الأهلي منافسات مسابقة الثقافة والقرآن الكريم حيث فاز فريق رابطة النادي الأهلي على كشافة السلام ذكور 20 درجة مقابل 10، وتغلب فريق كشافة السلام إناث على فريق التايكواندو 50 مقابل 15.

سبأ
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