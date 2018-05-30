محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى اداء الواجبات الزكوية بمحافظة عمران عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى أداء مكتب الواجبات بالمحافظة والمديريات وآلية تطوير آليات التحصيل .



وفي الاجتماع الذي ضم مدراء ومسئولي الواجبات بالمديريات استعرض مدير عام الواجبات بالمحافظة محمد الشهراني مجمل السياسات المتخذة بهدف تحسين وتطوير الأداء خاصة ما يتعلق بتحصيل وتنمية الموارد خاصة في شهر رمضان الذي يعد محطة تحصيل الموارد الزكوية.



وأشار الى ان خطة العام الحاري 2018م تضمنت العديد من الإجراءات الكفيلة برفع مستوى الأداء بمختلف جوانبه وبما يحقق موارد فاعلة وذات رقم حقيقي من خلال الإيراد طرف فرع البنك المركزي بالمحافظة.



ولفت الى أن إدارة الواجبات اتخذت عدد من الإجراءات في آلية التحصيل ومحاسبة المكلفين وفقا لقاعدة بيانات يتم بموجبها تحديد الزكاة.



وفي الاجتماع أكد محافظ عمران ضرورة إعداد خطة متكاملة للتوعية خلال شهر رمضان المبارك من اجل حث الناس بضرورة دفع واجباتهم الزكوية وماعليهم من زكاة اموالهم .



وأشار إلى اهمية وضع آلية تحصيل وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية والسلطة المحلية لضمان إنجاحها ولما من شانه تحسين الأوعية الإيرادية في المجال الزكوي على مستوى مديريات المحافظة.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ