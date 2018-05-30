محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يمنح وسام الجمهورية للشهيد الصماد ووسام الشجاعة لمرافقيه الستة صنعاء - سبأ :

منح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وسام الجمهورية للرئيس الشهيد صالح الصماد، سلمه لوالده علي الصماد.





كما منح الرئيس المشاط، وسام الشجاعة لمرافقي الرئيس الشهيد الصماد الستة، الشهيد أمين محروس استلمه أخوة على محروس، والشهيد عبد الباري مناع استلم الوسام ولده عادل مناع.



والشهيد أمين سمنه استلم الوسام أخوة ربيع سمنه، والشهيد صالح شريان استلمه والده يحيى شريان والشهيد علي عبدالخالق الهمداني استلمه أخوة درهم الهمداني، والشهيد عبدالكريم شرف الدين استلمه والده عبد الوهاب شرف الدين.

سبـأ [30/مايو/2018]سبـأ