يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة

صنعاء - سبأ :

أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.



وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير في الاجتماع الـ11 للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل، اهتمام الوزارة بجميع شركات الهاتف النقال في اليمن وعلى رأسها شركة يمن موبايل الرائدة.



وأشار إلى أن شركة يمن موبايل حققت الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية .. وقال " الشركة حاليا تحقق مزيد من النجاحات من خلال الخدمات التي تقدمها وتتجاوز الكثير من الصعوبات في ظل استمرار العدوان والحصار".



وأشاد بجهود مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمساهمين وكافة المشتركين في خدمات الشركة لدورهم في تحقيق النجاحات التي وصلت إلى الريادة في سوق الاتصالات.



ولفت وزير الاتصالات إلى ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من تدمير متعمد من قبل العدوان باستهداف شبكات الاتصالات وأعمال التخريب التي تستهدف كابلات الألياف الضوئية بغرض إضعاف خدمات الاتصالات.



وقال "هناك قوى خارجية تعمل على إضعاف قطاع الاتصالات الوطني بغرض جلب استثمارات خاصة بالاتصالات إلى اليمن ونهب إيراداتها".



فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، أن الشركة ومع مرور 12 عاما من إنشائها حققت نمو في الإيرادات والأرباح بالتزامن مع تنامي عدد المشتركين وزيادة الحصة السوقية الأمر الذي وضع الشركة في مكانة متميزة.



وأوضح أن الشركة تمتلك مؤهلات تمكنها من مواجهة التحديات التي يفرضها التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



ولفت الحملي إلى قوة المركز المالي للشركة وقيمتها السوقية حيث وصلت الإيرادات إلى أكثر من 99 مليار ريال في العام الماضي بنسبة نمو 19.57 بالمائة عن العام الذي سبقه، بالإضافة إلى زيادة عدد مشتركي يمن موبايل و الذي وصل إلى ستة ملايين مشترك حتى نهاية 2017 بزيادة مليون مشترك عن العام الذي سبقه.



وذكر أن مجلس إدارة يمن موبايل أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 30 بالمائة من قيمة السهم بواقع 150 ريال للسهم الواحد.





ولفت إلى أن الشركة تعتمد مبادرات استراتيجية لتوسعة الشبكة والصيانة للمواقع التي تم استهدافها من قبل طيران العدوان في مختلف المحافظات بالإضافة إلى العمل على توزيع مجالات الاستثمار لضمان زيادة الأرباح والعوائد للمساهمين إلى جانب استقطاب مشتركين جدد من خلال تقديم خدمات وعروض تسويقية هادفة ومدروسة لتلبية احتياجات جميع المشتركين.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، أن الشركة تنتهج المسئولية الاجتماعية لتكون جزء أصيل من هوية يمن موبايل بصفتها أحد الشركات الرائدة في السوق اليمنية.. مبينا بهذا الشأن أن الشركة لها إسهامات اجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ورعاية خريجي الجامعات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية.



واستمع أعضاء الجمعية العامة إلى تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة عليه، والاطلاع على القوائم المالية للشركة والمصادقة عليها والموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة.



حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تيليمن) الدكتور علي ناجي نصاري والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع.

[30/مايو/2018]سبـأ