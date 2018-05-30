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مؤسسة الشعب تواصل دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ :
واصلت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم مشروع دعم المطابخ الخيرية في أمانة العاصمة ومشروع إفطار الصائم.

وأوضح مدير الإغاثة بالمؤسسة محمد الجعدي أن المؤسسة تستهدف يوميا خمسة مطابخ خيرية بفج عطان وهائل والدائري الشمالي ومسيك بإجمالي 140سلة غذائية و35 سلة لكل مطبخ.

وأشار إلى أن السلة الغذائية تتضمن الدقيق والأرز والزيت والسكر .. مبينا أن عدد المستفيدين يوميا من المطابخ الخيرية 3200 أسرة.

ولفت الجعدي إلى أن مشروع إفطار الصائم يستهدف يوميا 500 شخصا من رجال ودوريات الأمن والنقاط الأمنية ورجال المرور في مداخل أمانة العاصمة.

وكانت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية دشنت مطلع رمضان الجاري ثلاثة مشاريع خيرية من خلال دعم المطابخ الخيرية التي تقدم الفطور والعشاء للفقراء مباشرة في أحياء العاصمة المختلفة ومشروع كوبون الخير للفقراء والمتضررين من العدوان بالسلال الغذائية ومشروع إفطار الصائم الذي يستهدف رجال الأمن والمرور بالعاصمة.
سبأ
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