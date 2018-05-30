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استعراض تقارير عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة المحويت
[30/مايو/2018] المحويت - سبأ :
استعرض المكتب التنفيذي بمحافظة المحويت في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر تقارير أنشطة وأداء عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري .

وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم ووكيل المحافظة يحيي عبده ابراهيم ومدراء المكاتب التنفيذية ، إلى الصعوبات التي واجهت سير أداء مكاتب الأشغال والتخطيط والمستشفي الجمهوري والنقل والوحدة الهندسية ، وخططها للفترة القادمة .

في الاجتماع أوضح مدير مكتب الأشغال المهندس هشام الشطير ، الصعوبات الفنية والمادية التي تواجه إعادة تنفيذ مشاريع الطرق والجسور بالمحافظة جراء استمرار العدوان والحصار ، مشيراً إلي الجهود التي تبذل بالتنسيق مع قيادة وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق لترميم بعض الجسور التي استهدفها العدوان وإصلاح عدد من الطرقات المهمة التي تربط المديريات بالمحافظات.

فيما استعرضت مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي خطة الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمحافظة وتدخل عدد من المنظمات بتوفير المساعدات الإنسانية والمشاريع الخدمية في قطاعي الصحة والمياه بالمحافظة.

من جانبه لخص مدير المستشفي الجمهوري الدكتور عبدالناصر الذاري أبرز احتياجات مركز الغسيل الكلوي وشحة الإمكانيات التي تحول دون توفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المستشفي نتيجة استمرار العدوان والحصار.

بدوره أكد مدير مكتب النقل خالد الرميثة ضرورة تفعيل دور المكتب وتذليل الصعوبات التي تواجهه وإلزام مندوبي الفرز والمحاجر والنقل باستخدام قسائم تحصيل رسمية والتوريد أولاً بأول إلي البنك المركزي.

مدير الوحدة الهندسية بالمحافظة المهندس محمد العريجي لفت إلي توقف البرنامج الاستثماري ومصفوفة مشاريع المحافظة ومديرياتها بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.. مبينا الاحتياج الكبير للدعم لتنفيذ مصفوفة مشاريع التنمية المحليه بالمحافظة.

كما قدم مدير عام السكرتارية بديوان عام المحافظة محمد عباس إيضاحاً عن القرارات المنفذة فيما يتعلق بسير عمل اللجان المكلفة بتحسين الإيرادات وأنشطة المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية والمديريات وتقييم جوانب أداء بعض الجهات الخدمية.

وفي الاجتماع ثمن محافظ المحويت جهود المكاتب التنفيذيه والخدمية ودورها في الوقت الراهن رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيق ممارسة أنشطتها ومهامها .

وحث علي مضاعفة الجهود والحرص علي جودة الاداء لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة والصعوبات التي يفرضها العدوان .

سبأ
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