ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 06:39:35م
سلاح الجو المسير يستهدف الدفاعات الجوية للعدو وقتلى وجرحى في صفوفه
استهدف سلاح الجو المسير الدفاعات الجوية للعدو وغرف القيادة والسيطرة في الساحل الغربي ، فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة في صد زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم أمس .
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
مؤسسة الشعب تواصل دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة
مصدر بالدفاع: مقتل وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة بعمليات نوعية للجيش واللجان
استعراض تقارير عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة المحويت
الخدمة المدنية تعلن تأجيل المصادقة على كشوفات الـ 50بالمائة إلى ما بعد الصرف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الخدمة المدنية تعلن تأجيل المصادقة على كشوفات الـ 50بالمائة إلى ما بعد الصرف
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم، عن تأجيل عملية المصادقة على كشوفات الـ 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م لكافة وحدات الخدمة إلى ما بعد عملية صرف الراتب.

وقالت وزارة الخدمة في تعميم لكافة وحدات الخدمة العامة إنه " حرصاً من الوزارة على صرف الـ 50% من راتب شهر أغسطس لكافة وحدات الخدمة العامة دون تأخير ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة فإن وزارة الخدمة المدنية تؤجل عملية المصادقة على كشوفات الـ 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م، خاصة في ظل الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفين جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.

وألزمت الوزارة وحدات الخدمة العامة بتصحيح كافة حالات الاختلالات الذين تم مخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم وتنزيلهم, ومراجعة وتجميع كافة الأولويات والوثائق القانونية لمعالجة من تم توقيف مرتباتهم من الموظفين المتخلفين عن البصمة والصورة والمزدوجين وظيفيا وبقية حالات الاختلالات والرفع بها إلى الوزارة بصورة جماعية حتى تتمكن من استكمال إجراءات تصحيح ومعالجة أوضاعهم ومخاطبة وزارة المالية بالتعزيز بمرتباتهم بصورة جماعية.

ولفت البيان إلى أن الوزارة ستقوم خلال يومين باستكمال الإجراءات اللازمة بالتعزيز بمرتبات من تم تصحيح أوضاعهم ممن أخذوا البصمة والصورة خلال الفترة من 30 أبريل 2018م حتى الآن.

وحث البيان كافة وحدات الخدمة المدنية بموافاة وزارة الخدمة فور الانتهاء من صرف الـ 50 % من راتب شهر أغسطس 2017م بخلاصات تجميعية لكشوفات راتب شهر أغسطس 2017م مع استمارات الصرف وكذا نسخة آلية وورقية من كشوفات الـ 50 % من راتب شهر أغسطس 2017م بالإضافة إلى نسخة من المتغيرات التي حدثت بالخفض أو الإضافة بعد شهر يونيو 2017م (متغيرات يوليو / أغسطس)

وأكدت وزارة الخدمة أن معظم الحالات الذي تم توقيف وتنزيل مرتباتهم يمثلون اختلالات غير قانونية نتج عنها آثار سلبية على الوضع الإداري والمالي.. لافتة إلى أنه تم الكشف عن حالات ازدواج لثلاث وأربع وظائف لشخص واحد، وحالات ازدواج لموظفين أحياء في جهات وأموات في جهات أخرى.

وأشارت إلى أنه سيكون لعملية تصحيح تلك الاختلالات أثار إيجابية وسيتحقق منها وفورات مالية كبيرة كانت منذ عشرات السنين ومازالت تهدر بدون وجه حق.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخدمة المدنية شهدت خلال الأسابيع الماضية توافد المئات بل الآلاف من الموظفين المزدوجين وظيفياً لتقديم تنازل عن إحدى الوظائف معظمهم ممن تم توقيف مرتباتهم من المتخلفين عن البصمة ومن المزدوجين وظيفياً بالبصمة والصورة وبالمطابقة الآلية.

وأوضحت الوزارة إن عملية استمرار وتزايد حالات الازدواج الوظيفي وبقية حالات الاختلالات ناتج عن عدم الالتزام بتنفيذ قوانين وتشريعات الخدمة المدنية وعدم قيام الوزارة خلال الفترات الماضية بدورها في تصحيح الأوضاع الإدارية مما أعطى انطباع عام بعدم قدرة الدولة والوزارة على كشف وإنهاء تلك الاختلالات.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة الدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتنفيذ والالتزام بما ورد في هذا التعميم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة الشعب تواصل دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة
مصدر بالدفاع: مقتل وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة بعمليات نوعية للجيش واللجان
استعراض تقارير عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة المحويت
تدشين أنشطة شبابية رمضانية بمدينة المحويت
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني
استعراض آلية تنمية الإيرادات الزكوية بمديرية جبل المحويت
سلاح الجو المسير يستهدف الدفاعات الجوية للعدو وقتلى وجرحى في صفوفه
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
أبناء مديرية جبل عيال يزيد يعلنون النفير العام لرفد جبهات الساحل الغربي
أمسية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة إحياء لأربعينية الشهيد الصماد

العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by