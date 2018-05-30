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آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 02:50:22م
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  رياضة
الارجنتين تفوز 4-صفر وديا على هايتي
[30/مايو/2018] بوينس ايرس - سبأ:


قاد ليونيل ميسي الأرجنتين للفوز على هايتي 4 - صفر وديا الليلة الماضية استعداد لكأس العالم لكرة القدم اذ سجل ميسي ثلاثية.

وفي المباراة الدولية رقم 143 لخافيير ماسكيرانو، ليتفوق بذلك على خافيير زانيتي ويصبح أعلى لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية، افتتح ميسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وضاعف النتيجة بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بلمسة سهلة أمام المرمى بعد أن أبعد الحارس ضربة رأس، ثم أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 65 قبل أن يصنع الرابع لسيرجيو أجويرو بعد دقيقتين.

وفشلت الأرجنتين في زيادة النتيجة لكن كان من المفترض أن تسجل المزيد من الأهداف أمام هايتي التي كان ظهورها الوحيد في كأس العالم عام 1974 وتحتل المركز 108 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بفارق 103 مراكز عن المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي ”الأهم من النتيجة هو أننا ودعنا جماهيرنا وأظهرنا أننا في طريقنا إلى روسيا والأمل يحدونا في تحقيق نتيجة جيدة“.

وأضاف ”لسنا ضمن المرشحين لأننا مررنا بأوقات صعبة في التصفيات، لكننا نتدرب جيدا وسنبذل كل ما في وسعنا“.

وتعافى أجويرو بعد إصابة في الركبة وبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بينما لعب جونزالو هيجوين وانخيل دي ماريا بجوار ميسي في الأمام.

لكن الاثنين فشلا في التألق بينما عزز أجويرو وكريستيان بافون لاعب بوكا جونيورز سعيهما للانضمام للتشكيلة الأساسية في كأس العالم عندما شاركا بعد مرور ساعة من اللعب.

وتتجه الأرجنتين الآن إلى برشلونة للاستعداد لمبارياتها في كأس العالم أمام أيسلندا في 16 يونيو حزيران وكرواتيا في 21 يونيو ونيجيريا في 26 يونيو.

سبأ
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