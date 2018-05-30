عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترحيب اممي بالتزام القادة الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام نيويورك – سبأ:



رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بالإعلان السياسي الليبي، الذي تبناه أربعة ممثلين ليبيين رئيسيين في العاصمة الفرنسية باريس امس الثلاثاء بالتزامهم بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 كانون الاول 2018 على أبعد تقدير واحترام نتائج الانتخابات.



ووصف بيان صادر عن الامم المتحدة، ان هذا الامر يعتبر "خطوة هامة ومقبولة إلى الأمام في عملية الانتقال السياسي في ليبيا"، لافتا الى ان الأطراف الليبية هي "رئيس الوزراء فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى قويدر ورئيس مجلس الدولة الأعلى، خالد المشري واللواء خليفة حفتر من الجيش الوطني الليبي".



وأعرب القادة الليبيون، عن التزامهم بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بيئة آمنة بحلول 10 كانون الاول 2018 على أبعد تقدير واحترام نتائج الانتخابات، مؤكدين أهمية وضع أساس دستوري للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة بينما يتشاور مع السلطات الليبية بشأن اقتراح وجدول زمني لاعتماد الدستور.



واتفق الليبيون الأربعة على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة التي قالت انها ستواصل تنفيذ خطة عملها.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ