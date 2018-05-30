عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المكسيكي يرفض دفع كلفة بناء ''جدار ترمب'' مكسيكو – سبأ:



قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو مجددا، إن بلاده لن تدفع "أبدا" كلفة بناء جدار حدودي يرغب نظيره الأميركي دونالد ترمب بتشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.



وقال بينيا نييتو على تويتر مخاطبا ترمب، "لا ..المكسيك لن تدفع أبدا ثمن كلفة جدار، لا الآن ولا في أي وقت".



وكان ترمب انتقد في وقت سابق المكسيك لعدم مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر وعده الانتخابي بأن المكسيك ستدفع كلفة الجدار المزمع على الحدود الأميركية المكسيكية.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ