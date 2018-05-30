منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.