[30/مايو/2018]
المحويت - سبأ:
دشنت بمدينة المحويت أنشطة شبابية رمضانية ينظمها المجلس المحلي وفرع مكتب الشباب والرياضة بالمدينة علی مدی عشرة أيام .
تشمل الأنشطة مسابقات في حفظ القرآن الكريم والتجويد والتلاوة ومسابقات ثقافية على مستوى الشباب والأندية وألعاب رياضية في كرة الطائرة والطاولة والشطرنج والتايكواند والمصارعة وكرة القدم الخماسية.
وفي التدشين أكد مدير عام مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد أهمية هذه الأنشطة في تشجيع الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم في المجالات الثقافية والدينية والرياضية .
وأشار إلى أن إقامة الفعاليات الشبابية الرمضانية تعكس استمرار الصمود والتحدي في مواجهة العدوان .
سبأ