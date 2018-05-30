الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.



وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية في بيان، أن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحمت القرية بالتزامن مع موعد السحور، وشنت حملة مداهمات واعتقالات لأبناء البلدة.



وأضاف أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي بحق البلدة، حيث الاقتحامات اليومية وتفتيش المنازل والمحلات وفرض غرامات وتوزيع مخالفات بناء، إضافة الى حملات اعتقالات شبه يومية.







يأتي فيما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها خلال ساعات فجر اليوم لمواقع واراض زراعية في مختلف أنحاء قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ موقع اليرموك التابع للمقاومة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأراضي زراعية شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وميناء خان يونس وموقع البحرية التابع لكتائب القسام جنوب قطاع غزة .



كما قصفت طائرات الاحتلال موقع الإدارة المدنية شمال غزة وموقع الجدار في بيت لاهيا شمال القطاع.



من جهتها اطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في منطقة غلاف غزة عشرات القذائف .



يأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تهدئة في وقت متأخر من الليلة الماضية برعاية مصرية.

[30/مايو/2018] رام الله،غزة – سبأ:سبأ