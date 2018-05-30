ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 02:50:22م
سلاح الجو المسير يستهدف الدفاعات الجوية للعدو وقتلى وجرحى في صفوفه
استهدف سلاح الجو المسير الدفاعات الجوية للعدو وغرف القيادة والسيطرة في الساحل الغربي ، فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة في صد زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم أمس .
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
الارجنتين تفوز 4-صفر وديا على هايتي
ترحيب اممي بالتزام القادة الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام
البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضًا استثماريًا بـقيمة 100 مليون دولار
الرئيس المكسيكي يرفض دفع كلفة بناء ''جدار ترمب''
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
[30/مايو/2018] رام الله،غزة – سبأ:


اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية في بيان، أن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحمت القرية بالتزامن مع موعد السحور، وشنت حملة مداهمات واعتقالات لأبناء البلدة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي بحق البلدة، حيث الاقتحامات اليومية وتفتيش المنازل والمحلات وفرض غرامات وتوزيع مخالفات بناء، إضافة الى حملات اعتقالات شبه يومية.



يأتي فيما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها خلال ساعات فجر اليوم لمواقع واراض زراعية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ موقع اليرموك التابع للمقاومة شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأراضي زراعية شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وميناء خان يونس وموقع البحرية التابع لكتائب القسام جنوب قطاع غزة .

كما قصفت طائرات الاحتلال موقع الإدارة المدنية شمال غزة وموقع الجدار في بيت لاهيا شمال القطاع.

من جهتها اطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في منطقة غلاف غزة عشرات القذائف .

يأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تهدئة في وقت متأخر من الليلة الماضية برعاية مصرية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ترحيب اممي بالتزام القادة الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام
الرئيس المكسيكي يرفض دفع كلفة بناء ''جدار ترمب''
ماليزيا: استئناف البحث عن الطائرة المفقودة منوط بظهور ادلة جديدة
سآكاشفيلي يحث الدول الأوربية على فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني
الأمم المتحدة تطالب النظام السعودي بضمان حقوق نشطاء حقوق المرأة
أطراف النزاع في ليبيا يتفقون على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان في إطلاق نار شرق بلجيكا
وزير الخارجية الروسي : محاولة إشاعة الفوضى في سورية أخفقت وتم منعها
قمة رؤساء دول “منظمة شنغهاي” في الصين الشهر القادم
مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح جنوب بغداد
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by