محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض آلية تنمية الإيرادات الزكوية بمديرية جبل المحويت المحويت - سبأ:

استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم آلية تنمية الإيرادات الزكوية بمديرية جبل المحويت وخطة معالجة الصعوبات الراهنة .



وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية جبل المحويت محمد القرم ، أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتأخرة من الزكاة.



واستمعت اللجنة إلى تقرير مكتب الواجبات بالمديرية المتضمن التحديات التي تواجه عمل فرق التحصيل وإجمالي المبالغ المتراكمة عن زكاة الأموال للسنوات السابقة.



وفي الاجتماع حث مدير عام مكتب الواجبات بالمحافظة محمد عبدالكريم على تضافر الجهود لإنهاء الإشكالات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد أولا بأول إلى البنك المركزي .



وأكد أهمية التنسيق المستمر بين فرق التحصيل والأمناء والعقال لمتابعة تحصيل وتوريد واجبات زكاة الأنفس والأموال.



حضر الاجتماع موظفوا مكتب الواجبات بالمديرية والعقال والأمناء .

سبأ [30/مايو/2018]سبأ