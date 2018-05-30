سلاح الجو المسير يستهدف الدفاعات الجوية للعدو وقتلى وجرحى في صفوفه





استهدف سلاح الجو المسير الدفاعات الجوية للعدو وغرف القيادة والسيطرة في الساحل الغربي ، فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة في صد زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم أمس .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير شن غارات على الدفاعات الجوية للعدو وغرف القيادة والسيطرة في جبهة الساحل الغربي , فيما استهدفت القوة الصاروخية بدفعة من الصواريخ الباليستية معسكرات للغزاة والمرتزقة في الجبهة نفسها .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمع أفراد وآليات لمرتزقة العدوان في جبهة كرش محافظة لحج ، محققة إصابات مباشرة .



وفي نجران هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع مستحدثة للمرتزقة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وإحراق آلية عسكرية ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات أخرى في صحراء الأجاشر.



وأوضح المصدر أن مرتزقة الجيش السعودي تكبدوا قتلى وجرحى خلال كسر الجيش واللجان زحفين متتاليتين لهم باتجاه منفذ علب في عسير .



ولفت إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

[30/مايو/2018] محافظات - سبأ:سبأ