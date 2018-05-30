عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماليزيا: استئناف البحث عن الطائرة المفقودة منوط بظهور ادلة جديدة كوالالمبور – سبأ :

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة رحلة رقم إم.اتش370 والذى انتهى أمس دون العثور على أي أثر ربما يستأنف إذا ظهرت أدلة جديدة.



وقال في مؤتمر صحفي "وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا فيها مواصلة البحث عن شيء لا نستطيع العثور عليه".



وأضاف "إذا وجدنا أي معلومات جديدة فقد نستأنف عملية البحث".



واختفت الطائرة في الثامن من آذار 2014 بينما كانت في رحلة من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا ليصبح تحديد مكانها واحدا من أكبر الألغاز في تاريخ الطيران في العالم.



وانتهت أمس الثلاثاء عملية بحث عن الطائرة المفقودة تحت الماء.

سبأ [30/مايو/2018]سبأ