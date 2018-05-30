سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على محافظات صنعاء وإب وحجة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين يوم أمس .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديريات باقم و شدا و منبه و منطقتي مران والجمعة بمديرية حيدان ومنطقة الغور بمديرية غمر .



وأكد المصدر استشهاد سائق إحدى الناقلات وإصابة مواطن إثر غارتين لطيران العدوان على ناقلتين في منطقة الدليل بمديرية المخادر محافظة إب .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بمديرية الدريهمي و غارة على مزرعة مواطن في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة .



وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي ثلاث غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ، و غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة .

[30/مايو/2018]سبأ