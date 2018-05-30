أبناء مديرية جبل عيال يزيد يعلنون النفير العام لرفد جبهات الساحل الغربي [30/مايو/2018] عمران - سبأ:

نظم بمديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران أُمسية رمضانية لإحياء أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد.



وأعلن أبناء المديرية في الأمسية التي حضرها المحافظ الدكتور فيصل جعمان ومدير الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي ومدير عام مديرية الجبل سمير الضياني وأعضاء السلطة المحلية والوجهاء والأعيان بالمديرية، النفير العام لرفد جبهات الساحل الغربي بالمال والرجال لمواجهة قوى الغزو والعدوان.



وأكد المحافظ جعمان، أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد مؤسس المشروع الوطني " يد تحمي.. يد تبني " .. معتبر أن الوفاء للشهيد الصماد الاستمرار في الصمود ورفد جبهات العزة بالرجال والمال ومنها جبهات الساحل الغربي.



وأشار محافظ عمران إلى أن الشهيد الرئيس الصماد سخر حياته للدفاع عن الوطن وكرامة في ظل ظروف صعبة وعدوان همجي دمر كل مقدرات البلاد.



وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود والعطاء خاصة خلال المرحلة الراهنة للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.



فيما أكدت كلمات مدير عام المديرية والمشرف العام ورئيس فرع المؤتمر بالمديرية، استعداد أبناء مديرية جبل عيال يزيد رفد الجبهات وخاصة جبهات الساحل الغربي بالمقاتلين الذي بدأت قوافل الرجال تتحرك إلى الحديدة للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة وتطهير الوطن من دنسهم.



كما أكدت السير على درب الرئيس الصماد، والوقوف جانب القيادة السياسية في التصدي للعدوان حتى تحقيق النصر.

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