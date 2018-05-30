أمسية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة إحياء لأربعينية الشهيد الصماد [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد، تحت شعار " شهر رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان " .



وأكدت الأمسية بحضور وكيل أمانة العاصمة يحيي جميل ووكيل محافظة ذمار محسن هارون وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد ناصر الجدري وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال، استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال والنفير العام إلى جبهات الساحل الغربي.



وفي الأمسية أشار وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، إلى مواقف ودور الشهيد الصماد الشجاع في التصدي للعدوان والذود عن الوطن وسيادته.. مؤكداً السير على نهج الشهيد الرئيس الصماد في التضحية والدفاع عن الوطن.



ولفت إلى إسهامات الرئيس الصماد في بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها من خلال مشروعه " يد تحمي .. يد تبني ".



فيما أكد مدير عام المديرية عصام عجلان وحمد بن راكان وعبدالكريم سند، على ضرورة رفد الجبهات والالتحاق بلواء الشهيد الصماد بالمديرية لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى العدوان.



وشددا على استمرار الصمود وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في جبهات وميادين البطولة والدفاع عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.

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