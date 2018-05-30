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  محلي
وكيل محافظة ذمار يطلع على مستوى تحصيل الإيرادات بمديرية جهران
[30/مايو/2018] ذمار - سبأ:
اطلع وكيل محافظة ذمار محمود محمد الجبين، أمس على مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية والضريبية في إدارتي الواجبات الزكوية والضرائب بمديرية جهران.

وخلال الزيارة بحضور مدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني، استمع الوكيل الجبين، من مدير فرع الواجبات بالمديرية عبدالله الملحي إلى شرح عن آليات تحصيل الإيرادات الزكوية وفق الحصر الذي تم إعداده سابقا والذي شمل جميع المكلفين.

كما تفقد الوكيل الجبين سير العمل في إدارة الضرائب بالمديرية ومستوى تحصيل الأوعية الإيرادية وخاصة ضريبة القات وضرائب العقارات.

وشدد الوكيل الجبين على أهمية مضاعفة الجهود لرفع نسبة الإيرادات الزكوية والضريبية بما يسهم في توفير الموارد التي تمكن مؤسسات الدولة من الاستمرار في تقديم خدماتها والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار.

وأكد على الدور الذي تضطلع به السلطة المحلية في الرقابة والمتابعة على عملية تحصيل الأوعية الضريبية وتنميتها وتوريدها إلى البنك المركزي.
سبأ
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