أبناء مديريتي التحيتا وزبيد بالحديدة يفندون مزاعم إعلام العدوان [30/مايو/2018] الحديدة - سبأ:

نظم أبناء مديريتي زبيد والتحيتا بمحافظة الحديدة لقاءا موسعا لمناقشة الأوضاع في المديريتين.



وفي اللقاء الذي ضم قيادتي السلطة المحلية بالمديريتين والمشائخ والاعيان، أشار وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد إلى أن هذا اللقاء يأتي ردا على مزاعم إعلام العدو ومرتزقته باحتلال المديريتين.



ولفت إلى أن العدوان سخر آلته الإعلامية خلال اليومين الماضين للتسويق لانتصارات وهمية لم يستطيع تحقيقها خلال أكثر من ثلاث سنوات ولن يستطيع تحقيقها في قادم السنوات لما يبديه أبناء تهامة من بسالة وصمود وبطولة في مواجهة العدو.



وطمأن وكيل المحافظة أبناء المحافظة والوطن أن الأوضاع ليست كما يروج له إعلام العدوان .. داعيا الجميع إلى عدم الإلتفات لما تسوقه آلة العدوان الإعلامية بهدف ترويع المواطنين وشق الصف الوطني.



وأشاد بمواقف أبناء المديريتين والمحافظة بشكل عام الثابتة والداعمة لأبطال الجيش واللجان الشعبية.. داعيا إلى الاستمرار في الثبات وعدم الإلتفات إلى ما تروج له وسائل إعلام العدوان.



وفي اللقاء القيت عدد من الكلمات من قبل المشاركين أكدت جميعها الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان بكل الامكانيات المتاحة.



كما أكدت الكلمات أن كافة أبناء مديريتي زبيد والتحيتا والمحافظة يقفون مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في خندق الدفاع عن المحافظة والوطن.

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