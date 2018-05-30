محافظ الحديدة يؤكد صمود أبناء المحافظة حتى تحقيق النصر ودحر العدوان [30/مايو/2018] الحديدة - سبأ:

نظم أبناء مديريات مدينة الحديدة الثلاث أمسية رمضانية بحضور المحافظ حسن أحمد الهيج وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي ووكلاء المحافظة وقيادات المديريات.



وخلال الأمسية التي شارك فيها مشائخ وعقال مديريات الميناء والحالي والحوك، نقل المحافظ الهيج تحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى لأبناء المحافظة، ودعوته لهم للتحلي بالثبات وعدم الالتفات إلى ما تنقله وسائل إعلام العدو من أكاذيب وتضليل.



وأكد الهيج صمود أبناء المحافظة والسير على خطى الرئيس الشهيد صالح الصماد حتى تحقيق النصر ودحر العدوان.



ودعا أبناء المحافظة إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والتنبه من الحملة الإعلامية لوسائل إعلام العدوان التي يحاول من خلالها العدو تشتيت الجهود وشق الصف الوطني الذي أصبح اليوم في أبهى صورة من التلاحم في مواجهة العدوان الذي يستهدف محافظة الحديدة والوطن بشكل عام.



واستغرب المحافظ الهيج من الأخبار المضللة التي روجت لهروبه من المحافظة .. وقال" حسن الهيج ولد في تهامة ويعيش في تهامة وسيموت في تهامة، فلا يوجد لي عيش أرغد في غيرها ولا يوجد لي أهل غيركم، وسأستمر معكم حتى القى الله رافع الرأس ولن أغادر تحت أي ظرف".



وأضاف" تبقى المبادئ ويذهب ما دونها وسأكون وفيا وخادما لكل أبناء الحديدة وللحديدة وللوطن ما حييت".



وكان وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم قد أشار في كلمته إلى أن محافظة الحديدة هي البوابة الرئيسية التي يجب تحصينها أمام قوى العدوان ومرتزقته.



وأكد أن أبناء المحافظة الشرفاء سيكونون الصخرة الصلبة التي ينكسر عليها العدوان ومرتزقته.



ولفت إلى أن النزول الميداني الذي نفذه عدد من قيادات المحافظة إلى عدد من المديريات والمناطق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك كذب وزيف آلة إعلام العدو لزعزعة أمن المحافظة.. مشيدا بصمود أبناء المحافظة وقبائل اليمن الصادقة التي هبت للدفاع عن المحافظة.



فيما أكدت كلمة مشائخ وعقال مدينة الحديدة التي ألقاها الشيخ علي البغوي صمود أبناء تهامة في مواجهة العدوان والتضحية دفاعا عن الأرض والعرض.



وقال" سنكون صفا واحدا ضد العدوان وسنموت من أجل سواحل وتراب اليمن الطاهر وسنسير على خطى آبائنا وأجدادنا الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن على مر العصور".



وأكد أن أبناء محافظة الحديدة وأبناء الوطن سيكونون سندا قويا لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

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