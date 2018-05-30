الجنيد: مفاجآت كبيرة ستكسر شوكة العدوان في جبهات الساحل الغربي [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

نُظم بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة أُمسية رمضانية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد، وتعزيزاً للصمود في مواجهة العدوان بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد.



وفي الأمسية أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، أن الشعب اليمني على مشارف النصر على قوى العدوان .. لافتاً إلى أن بشائر النصر ترد تباعاً من جبهات الساحل الغربي بانتصارات عظيمة يسطر ملاحمها رجال اليمن وأبنائه الشرفاء من الجيش واللجان الشعبية.



وقال" هناك مفاجآت كبيرة سيتلقاها العدوان وستكسر شوكته في جبهات الساحل الغربي ستشفي صدور اليمنيين ".



ولفت الجنيد إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته عجز وانكسر في كل ميادين المواجهة مع أبطال الجيش واللجان الشعبية وتلقى ضربات يمانية زادت من هزائمه وفشلة ولم يجد إي رد إلا بقصف المدن الآمنة وتدمير البني التحتية المدنية والخدمية وأرتكب الجرائم والمجازر بحق المدنيين من النساء والأطفال .



وأشار إلى أن الشهيد الرئيس الصماد مثل بتحركه إلى محافظة الحديدة أعلى درجات البطولة والشجاعة حيث أستشهد فيها مقبلاً لحشد وتعبئة أبنائها رداً على تصريحات السفير الأمريكي.



ودعا نائب رئيس الوزراء إلى التحرك الجاد لرفد جبهة الساحل الغربي والاستجابة لنداء الرئيس الصماد في كسر شوكة العدوان ومرتزقتهم ودحرهم من كل شبر من أرض اليمن الطاهرة.



فيما أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي إلى أن الشعب اليمني يستلهم من الشهيد الرئيس الصماد دروس الصمود والثبات والتضحية في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات وفي الساحل الغربي على وجه الخصوص.



وقال " كان بإمكان الرئيس الصماد أن يدير المعركة من العاصمة لكنه أبى حين سمع تصريح السفير الأمريكي وهو يتحدث من أن أبناء الحديدة سيستقبلون التحالف بالورود " .. لافتاً إلى أن نزول الشهيد الرئيس الصماد للحديدة رسالة أن قادة اليمن في مقدمة الصفوف للتضحية في سبيل الوطن.



وأضاف " اليوم الحديدة تدعوكم للاستجابة لنداء الوطن وتنتظر نزولكم ومرابطتكم من أجل الدفاع عن عرضكم ودينكم وكرامتكم " .



كما ألقيت في الأمسية كلمتين من وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني وعن أبناء مديرية الوحدة الدكتور إسماعيل الذاري، أكدتا استمرار صمود وثبات مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء مديرية الوحدة في التصدي للعدوان ورفد جبهات القتال بالرجال والمال والعتاد .



وشددا على أهمية التحشيد ورفد جبهة الساحل الغربي وكافة الجبهات وتعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان .



وكانت الأمسية قد استعرضت بحضور مستشار أمين العاصمة محمد أحمد الحوثي وعبدالله الظرافي ومشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء مديرية الوحدة، جانب من حياة الشهيد الرئيس الصماد وشجاعته ومواقفه في الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى العدوان.







وأكدت مضي كافة أبناء الشعب اليمني على درب الشهيد الصماد ونهجه الذي سار عليه في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان حتى نال شرف الشهادة.



كما أكد المشاركون في الأمسية أن أبناء مديرية الوحدة سيكون لهم شرف المشاركة والانضمام في لواء الشهيد الرئيس صالح الصماد الذي يتم الإعداد له والمشاركة مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.

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