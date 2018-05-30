مصدر بوزارة الدفاع: الجيش واللجان يسيطرون على مواقع استراتيجية جنوب التحيتا [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية والمزارع في منطقة الجبيلة جنوب مديرية التحيتا وكبدو العدو خسائر فادحة.



وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على العدو وحققوا انتصارا ساحقا وسيطروا على تلك المواقع والمزارع، محققين إصابات نوعية في عديد وعتاد الغزاة والمحتلين والمرتزقة الذين فشلوا في استعادتها.



وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو المسير دمر بعملية نوعية في الساحل الغربي الدفاعات الجوية وغرف القيادة والسيطرة للعدو والتي كانت مؤمنة ومموهة بتقنيات حديثة.



وذكر المصدر أن سلاح الجو المسير نفذ العملية الهجومية وفق معلومات استخباراتية وإحداثيات دقيقة استهدفت غرف القيادة والسيطرة للعدو ودفاعاته الجوية التي كانت متمركزة في الساحل الغربي.. مؤكدا نجاح العملية الهجومية وتدمير غرف العمليات وإخراج منظومة الدفاع الجوي للعدو عن العمل.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين استهدفا مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتين عسكريتين في ميدى خلال التصدي لزحف كبير ترافق مع غطاء جوي بـ 13 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بالإضافة إلى الدعم الناري الأرضي دون تحقيق أي تقدم في خطوط تمركز الجيش واللجان الشعبية في ميدي.



وحيا المصدر الهبة الشعبية التي شهدتها مديريات الساحل الغربي من قبل أبناء تهامة الأحرار لمواجهة الغزاة والمحتلين ومساندة أبناء الساحل للجيش واللجان الشعبية بكل الوسائل وتقدمهم للصفوف الأولى في صد المعتدين .. منوها بالوعي الوطني الذي أسقط الحرب النفسية للعدو وآلته الإعلامية ومرتزقته والتي أراد من خلالها تحقيق انتصار إعلامي أو التأثير على الشعب اليمني الصامد والواعي.



كما أكد المصدر على الجهوزية العالية للجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات .. لافتا إلى ما شهدته الجبهات خلال أيام الشهر الكريم من تعزيزات بشرية ومادية من أبناء الوطن كافة ورجال القبائل الأحرار الذين يسطرون بطولات وانتصارات كبيرة وعمليات دعم في كافة الجبهات .

سبأ