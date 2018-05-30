ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 30 - مايو - 2018 الساعة 02:52:54ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الزراعة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (65) لسنة 2018م بتعيين المهندس ماجد هاشم المتوكل نائبا لوزير الزراعة والري.
الحكومة الفلسطينية تحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني
حملت الحكومة الفلسطينية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وضد أرضيه في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.
أكثر من 941 مليون دولار خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان (مصحح)
كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي والتي بلغت 941 مليون و772 ألف دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة.
منتخب تعز يتخطى اليرموك ويقترب من نصف نهائي ملتقى وحدة صنعاء
اقترب منتخب تعز من التأهل للدور الثاني لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني بعد فوزه الكبير على اليرموك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
آخر الأخبار:
محافظ الحديدة يؤكد صمود أبناء المحافظة حتى تحقيق النصر ودحر العدوان
الجنيد: مفاجآت كبيرة ستكسر شوكة العدوان في جبهات الساحل الغربي
مصدر بوزارة الدفاع: الجيش واللجان يسيطرون على مواقع استراتيجية جنوب التحيتا
الاتصالات: عودة خدمات الإنترنت في لحج وعدن وأبين وانقطاعها عن المهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر بوزارة الدفاع: الجيش واللجان يسيطرون على مواقع استراتيجية جنوب التحيتا
[30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع الاستراتيجية والمزارع في منطقة الجبيلة جنوب مديرية التحيتا وكبدو العدو خسائر فادحة.

وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على العدو وحققوا انتصارا ساحقا وسيطروا على تلك المواقع والمزارع، محققين إصابات نوعية في عديد وعتاد الغزاة والمحتلين والمرتزقة الذين فشلوا في استعادتها.

وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو المسير دمر بعملية نوعية في الساحل الغربي الدفاعات الجوية وغرف القيادة والسيطرة للعدو والتي كانت مؤمنة ومموهة بتقنيات حديثة.

وذكر المصدر أن سلاح الجو المسير نفذ العملية الهجومية وفق معلومات استخباراتية وإحداثيات دقيقة استهدفت غرف القيادة والسيطرة للعدو ودفاعاته الجوية التي كانت متمركزة في الساحل الغربي.. مؤكدا نجاح العملية الهجومية وتدمير غرف العمليات وإخراج منظومة الدفاع الجوي للعدو عن العمل.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين استهدفا مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آليتين عسكريتين في ميدى خلال التصدي لزحف كبير ترافق مع غطاء جوي بـ 13 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بالإضافة إلى الدعم الناري الأرضي دون تحقيق أي تقدم في خطوط تمركز الجيش واللجان الشعبية في ميدي.

وحيا المصدر الهبة الشعبية التي شهدتها مديريات الساحل الغربي من قبل أبناء تهامة الأحرار لمواجهة الغزاة والمحتلين ومساندة أبناء الساحل للجيش واللجان الشعبية بكل الوسائل وتقدمهم للصفوف الأولى في صد المعتدين .. منوها بالوعي الوطني الذي أسقط الحرب النفسية للعدو وآلته الإعلامية ومرتزقته والتي أراد من خلالها تحقيق انتصار إعلامي أو التأثير على الشعب اليمني الصامد والواعي.

كما أكد المصدر على الجهوزية العالية للجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات .. لافتا إلى ما شهدته الجبهات خلال أيام الشهر الكريم من تعزيزات بشرية ومادية من أبناء الوطن كافة ورجال القبائل الأحرار الذين يسطرون بطولات وانتصارات كبيرة وعمليات دعم في كافة الجبهات .
سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ الحديدة يؤكد صمود أبناء المحافظة حتى تحقيق النصر ودحر العدوان
الجنيد: مفاجآت كبيرة ستكسر شوكة العدوان في جبهات الساحل الغربي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين نائبا لوزير الزراعة
الاتصالات: عودة خدمات الإنترنت في لحج وعدن وأبين وانقطاعها عن المهرة
الرئيس المشاط يعزي الدكتور سيف صائل في وفاة والدته
اختتام ورشة العمل التقييمية لمشروع التعليم لا ينتظر '' الوجبة الخفيفة''
اختتام دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية بعمران
تدشين توزيع سلال غذائية على ألفي أسرة بمديريتي جهران ووصاب العالي
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
قتلى وجرحى بكسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي بعسير

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة الطايف الساحلية بالحديدة
[29/مايو/2018]
33 غارة على ثلاث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الجوف
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by