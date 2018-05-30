محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتصالات: عودة خدمات الإنترنت في لحج وعدن وأبين وانقطاعها عن المهرة







أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات، عن عودة خدمات الإنترنت في محافظات لحج وعدن وأبين، بعد تمكن فريق فني من إصلاح كابل الألياف الضوئية للمرة الثانية في لحج.



وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فريق فني تابع للمؤسسة أصلح كابل الألياف الضوئية في لحج مرتين بعد قطعه جراء عملين تخريبيين أمس وإعادة الخدمة إلى طبيعتها لمحافظات لحج، عدن، أبين.



وناشد المصدر المواطنين بالحفاظ على ممتلكات المؤسسة بما يكفل استمرارية خدمات الإنترنت ومنع تخريب كابلات الألياف الضوئية.



إلى ذلك أوضح المصدر أن خدمات الإنترنت انقطعت عن محافظة المهرة بسبب انقطاع كابل الألياف الضوئية جراء السيول المتدفقة ما بين منطقتي جشن وسيحوت.



وأشار المصدر إلى أن المؤسسة كلفت فريق فني لإصلاح الكابل وإعادة الخدة للمحافظة لطبيعتها.

سبأ [30/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ